Varazze, selezione ufficiale di Miss BluMare al molo Marinai d’Italia

Varazze. Giovedì 30 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del molo Marinai d’Italia si terrà la selezione ufficiale di Miss BluMare, appuntamento ormai classico con la moda e la bellezza.

All’evento offerto dal centro commerciale Corte di Mare con il patrocinio del Comune parteciperà un nutrito numero di ragazze in una serena e qualificata competizione, arricchita dalla presenza delle miss portacolori degli stabilimenti balneari di Varazze, Celle Ligure e Cogoleto, in gara fra loro per conquistare la fascia da finaliste regionali.

Durante la serata le ragazze sfileranno sulla passerella di fronte alla giuria tecnica per poi dare vita ad un scoppiettante défilé di moda, nella suggestione del mare circostante.