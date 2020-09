Varazze, pittura e ceramica insieme in mostra alla Gallery Malocello

Varazze. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre la Gallery Malocello, in via Malocello 37, nel centro storico della Città delle Donne, ospita la mostra personale della pittrice Ida Fattori e della ceramista e pittrice Agnese Valle. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19 (venerdì, sabato e domenica anche dalle 21 alle 23) e organizzata con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Ida Fattori vive e lavora ad Arenzano. Ha frequentato il Liceo Artistico di Torino e proseguito gli studi specializzandosi in Tecnica scenografica. È stata aiuto scenografo al Teatro Regio di Torino ed ha collaborato come scenografa in alcune associazioni teatrali e musicali di Arenzano, dov’è anche docente di disegno e pittura all’Università delle Tre Età. Il critico d’arte Germano Beringhelli scrive:

“Nelle sue opere pittoriche di chiara propensione figurativa è evidente un impianto strutturale di derivazione espressionistica (Heckel, Kirchner) nonché di eccezione simbolista che manifesta appunto la temperie scenografica”.

Agnese Valle è nata ad Arenzano, dove vive e lavora. Ha frequentato la scuola professionale del CIF a Sestri Ponente, la scuola di ceramica diretta da Adriano Leverone ad Albissola Superiore, l’atelier di ceramica San Pietro, la fornace Ceramichiamo di Marco Tortarolo e lo Studio A-Ceramica Design di Susanna Sala ad Albissola Capo. Attualmente opera presso lo studio di Carlo Bemat a Savona.

È inserita nel “Dizionario degli Artisti Liguri”, nel “Repertorio illustrato degli artisti liguri” e nell’opera digitale “Gli artisti liguri” a cura di Germano Beringheli (De Ferrari Editore). In pittura è autodidatta. Ha partecipato a numerose mostre individuali e collettive in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti da parte del pubblico e della critica.