Varazze, le pittrici Art Ketj e Paola Defilippi espongono alla Gallery Malocello

Varazze. Da lunedì 5 a domenica 11 ottobre dalle 9:30 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18:30 nella Gallery Malocello si tiene la mostra delle pittrici Caterina Galleano e Paola Defilippi, organizzata in collaborazione con l’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Portata sin da piccola per l’arte, nelle sue più svariate interpretazioni e sfaccettature Caterina Galleano “Art Ketj” trova in un primo tempo una sua dimensione nella danza moderna e latinoamericana, ricca di tante soddisfazioni. In seguito sposta la sua creatività nel colore, nelle forme e scopre il bello di poter fermare sulle sue tele, con i pennelli, quanto più si avvicina al suo mondo. Cattura con animo sensibile e gentile attimi, volti umani, natura, animali in genere, fiori, ormai diventati il suo quotidiano.

Galleano si è formata frequentando diversi corsi di pittura e l’atelier dell’illustre maestro genovese Carlo Calvi, maturando e sperimentando la sua espressività chiamata realtà oggettiva, infondendo nei suoi dipinti quasi “soffi di vita”.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive, non solo in Liguria ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti.