Varazze, l’attore Piermaria Cecchini presenta il libro “Una vita abbastanza”

Varazze. Venerdì 9 ottobre alle ore 18 al Teatro “Don Giovanni Bosco” l’attore Piermaria Cecchini presenterà il suo ultimo libro “Una vita abbastanza”. Dialogheranno con l’autore il maestro Stefano Pastorino e Gianni Way. Barbara Ponte leggerà alcuni brani.

Per salire sul palcoscenico di un libro ci vogliono coraggio, esercizio, una buona dose d’ironia e autocontrollo da recitare sulla carta. Occorre in poche parole essere grandi attori per interpretare se stessi. Così questo romanzo, che è la prima parte di una ricca epopea esistenziale, diventa un vero e proprio Teatro in cui la vita è tutto: la sala, gli attori, il regista, il pubblico, perfettamente intervallati dalla filarmonica dei ricordi.

Perché si sa, quando sul palcoscenico qualcosa non quadra è allora che attacca l’orchestra, con quella melodia che parla al cuore, vive di passato ed è memoria di cose semplici e genuine. La vita che Piermaria Cecchini ci racconta non si fa in silenzio, è l’opera prima che tutti recitiamo a braccio senza conoscerne il copione.

Una rappresentazione che vale la pena di essere raccontata, sempre e comunque. La sua – di attore, regista, sceneggiatore, uomo semplice e appassionato – è una vita abbastanza… fantastica, eccezionale o semplicemente abbastanza… bella o brutta non importa, ma abbastanza… da non essere chiusa nel cassetto delle cose mai raccontate. Insomma una vita tutta da mettere in scena sul palco della pagina, che affida al bianco luminoso del foglio il compito di accendere le parole più vere. Una storia che alla fine ci porta tutti sul palcoscenico, senza nemmeno farci accorgere che in platea non è rimasto più nessuno.

“Sono evidenti nello scritto le abilità di sceneggiatura che portano il lettore direttamente nei luoghi e nelle circostanze ricostruiti – scrive Silvio Antonini scrive di Cecchini – La passione per la recitazione, a questo primo volume, fa appena capolino nelle pieghe del racconto, secondo il noto aforisma wildiano per cui ‘La vita è quello che ti succede mentre sei preso a fare tutt’altro'”.