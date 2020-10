Varazze, laboratorio con le storie fotoillustrate di Marianna Balducci

Varazze. Sabato 17 ottobre alle ore 16 la Libreria Start invita bambini e adulti al laboratorio “Scatta, disegna, racconta” con le storie fotoillustrate di Marianna Balducci. La combinazione tra fotografia e illustrazione ci impone di esercitare lo sguardo a trovare più che ad inventare. Come investigatori a caccia di indizi selezioniamo porzioni di realtà e segni per poi combinarli in percorsi che ci mostrino le cose attorno a noi sotto una luce nuova.

Attraverso le pagine delle sue ultime uscite editoriali per l’infanzia Marianna Balducci ci accompagnerà alla scoperta di nuovi sguardi in un pomeriggio di letture, con una piccola sorpresa per chi vorrà mettere le mani all’opera.

Marianna Balducci è laureata in Moda e lavora a progetti pubblicitari e per l’editoria per bambini e ragazzi. Il disegno è il suo mestiere, il suo strumento preferito per comunicare eD esplorare il mondo. Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali, in particolare tra disegno e fotografia. Al disegno affianca l’attività di docente in un seminario di Comunicazione visuale per la Facoltà di Moda di Rimini dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Scrive di libri e attività educative legate al disegno per i magazine online Ad Un Tratto e Occhiovolante.

L’evento è riservato a bambini di minimo 6 anni. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione telefonica o via e-mail. I partecipanti possono portare e utilizzare il proprio astuccio.