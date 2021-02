Varazze, la Gallery Malocello presenta le opere della pittrice Demj Canepa

Varazze. Da sabato 30 gennaio a venerdì 5 febbraio la Gallery Malocello presenta le opere dell’ultima mostra della pittrice Demj Canepa per il tredicesimo appuntamento della rassegna online “Un Artista a settimana”, che prosegue il messaggio socioculturale che l’Associazione Artisti Varazzesi promuove e porta avanti a tutto tondo fin dalla sua costituzione.

Varazzina di nascita, Canepa ha espresso nel tempo la predisposizione per varie forme d’arte con una forte creatività e la voglia di sperimentare nuove idee. Amante dei colori vivaci, trova una sua dimensione nell’astratto, in cui può dare spazio all’immaginario e alla manualità, creando quadri informali gestuali e materici oppure creazioni floreali.

Definisce la pittura la “medicina” ideale per il corpo e specialmente per l’anima. Inoltre si cimenta nell’arte letteraria e alcune poesie e immagini di sue opere pittoriche e composizioni di vario genere sono state inserite e pubblicate in un’opuscolo curato dalla figlia Caterina Galleano.