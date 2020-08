Varazze, la Gallery Malocello ospita la mostra di Mario Ghiglione

La Gallery Malocello di Varazze, prestigiosa sede del Gruppo Artisti Varazzesi nello storico e centrale rione cittadino, da lunedì 10 a domenica 16 agosto ospita la mostra personale di Mario Ghiglione.

L’esposizione organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura in locali sanificati nel rispetto delle ordinanze emanate dalle competenti autorità, in seguito all’emergenza epidemiologica, resterà aperta e visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ad ingresso libero.

Mario Ghiglione è un artista di Cogoleto che ha iniziato la sua attività nel 1977. A partire dal 1979 ha partecipato a mostre collettive, gare estemporanee e concorsi, ottenendo consensi di pubblico e critica. Dal 1980 ha iniziato ad esporre le sue creazioni in mostre personali e collettive. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private sia in Italia sia all’estero.

“Ghiglione è autore di opere fruenti di cromie composite, dalle tonalità soffuse, con accentuanti morbidi effetti chiaroscurali veramente accattivanti”, com’è stato definito dal critico d’arte Fernando Silo.