Varazze, la Gallery Malocello espone le opere della pittrice siciliana Rosa Brocato

Per l’undicesimo appuntamento della rassegna culturale “Un Artista a settimana” da sabato 16 a venerdì 22 gennaio la Gallery Malocello espone su Facebook le opere della pittrice siciliana Rosa Brocato.

Nata a Cefalù, Brocato è diplomata maestra d’arte e ha iniziato la sua carriera presso la Galleria Alba a Ferrara. Ha partecipato a numerose esposizioni: a Varazze, Savona, Albisola, Noli, Cogoleto, Arenzano, Genova, Sanremo, Palermo, Ferrara ed Aix en Provence; nel 2011 alla IV edizione della Biennale dell’Acquerello a Tata, in Ungheria; nel 2012 alla mostra collettiva “Grenzenlos” a Marktredwitz, in Germania, organizzata da Focus Europa; alla Mostra Collettiva Internazionale di Carpeneto (Alessandria), nella storica dimora della Casa dei Leoni.

Iniziata il 6 novembre, “Un Artista a settimana” prosegue sul web il messaggio socioculturale che l’Associazione Artisti Varazzesi, gestrice della galleria di via Malocello 37, promuove e porta avanti a tutto tondo sin dalla sua costituzione in questi tempi di pandemia da Covid-19 e di annullamento di iniziative ed eventi in presenza.