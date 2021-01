Varazze, la Gallery Malocello espone le opere della pittrice Paola Defilippi

Varazze. La rassegna “Un Artista a settimana” della Gallery Malocello giunge al decimo appuntamento: in evidenza da sabato 9 a venerdì 15 gennaio sul web le opere esposte nell’ultima mostra da Paola Defilippi.

La pittrice ha allestito numerose personali e collettive non solo in Liguria ma anche in altre regioni e riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti.

In tempi di pandemia da Covid-19 e con il conseguente annullamento di eventi in presenza l’Associazione Artisti Varazzesi, che gestisce la galleria, prosegue così sul web il suo messaggio socioculturale che promuove e porta avanti a tutto tondo fin dalla sua costituzione nei confronti dei concittadini e dei gentili ospiti.

Al progetto hanno già aderito gli artisti Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone e Mario Ghiglione.