Varazze, “Jazz Dinner” con il giovanissimo talento Tommaso Perazzo

Varazze. Giovedì 27 agosto alle ore 20:30 il giovanissimo talento del jazz Tommaso Perazzo torna ad esibirsi con la sua voglia di sperimentazione e la sua naturalezza in interplay con la collaudata ritmica Cerruti e Cervetto.

Nato nel 1996, Perazzo ha iniziato a suonare il piano all’età di 5 anni, mostrando fin dall’inizio una forte predilezione per jazz e blues, come documentato nel video “Tommaso piano blues”. Ha continuato il suo viaggio musicale a Genova e poi si è trasferito per studiare al Conservatorio di Amsterdam.

Nel 2018 ha vinto il Premio miglior solista per pianoforte del Conservatorio di Amsterdam e il prestigioso Premio Internazionale Massimo Urbani, che gli ha dato l’opportunità di registrare il suo primo album jazz “What’s coming back”.

Pronti per la Jazz Dinner di giovedì? Per informazioni e prenotazioni chiamate il Boma Ristorante Caffè al numero di telefono 019 934530.