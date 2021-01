Varazze inaugura le “Pietre d’inciampo” in memoria dei deportati nei lager nazisti

Come da tradizione anche Varazze celebra il Giorno della Memoria. Mercoledì 27 gennaio alle ore 10 nella centralissima piazza Nello Bovani le rappresentanze dell’amministrazione civica, delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche inaugureranno le “Pietre d’inciampo” a ricordo dei varazzini deportati nei lager nazisti.

“Il 27 gennaio, il giorno della Shoah, dobbiamo riflettere sulla nostra civiltà perché riguarda l’uomo, la sua anima e il suo essere – dichiara l’assessora comunale alla Cultura Mariangela Calcagno – Il pregiudizio, l’odio e la persecuzione nei confronti del popolo ebraico o delle persone diverse può riprendere vigore e forza in qualsiasi momento. In qualsiasi Paese l’orrore è dietro l’angolo e il solo scudo che abbiamo e la nostra coscienza. L’antidoto deve essere culturale e politico”.

“È necessario far capire che la varietà delle culture e delle scelte politiche non deve tradursi in una strategia distruttiva dell’avversario ma nella convivenza con l’altro: in due parole conoscersi meglio per poter convivere meglio – prosegue Calcagno – Nel ricordare l’Olocausto quest’anno la nostra città inaugura gli inciampi con il nome dei deportati di Varazze, a monito e avvertimento alle future generazioni”

“I giovani devono essere informati su quanto è successo e, se possibile, visitare i luoghi che ricordano il significato e la storia dell’Olocausto degli ebrei, il genocidio operato dai nazisti – conclude – La memoria è un grande aiuto per le scelte che saranno chiamati a fare, il nostro compito è quello di coinvolgerli e informarli”.