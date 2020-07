Varazze, in scena i Cattivi Maestri ne “La colpa – 15° Episodio”

Mercoledì 15 luglio alle ore 20 al Boma Ristorante Caffè di Varazze arrivano i Cattivi Maestri.

La compagnia teatrale presenta infatti lo spettacolo “La colpa – 15° episodio”, in cui cinque persone si ritrovano al ristorante, non si conoscono e sono state invitate da un personaggio importante per un altrettanto importante evento. La serata trascorre tranquilla, ma qualcosa rende l’aria strana e soffocante…

Per la serata il menù fisso, dall’antipasto al dolce, con bevande incluse ha un costo di 40 € + 10 € di spettacolo. Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 019 934530.