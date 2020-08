Varazze, il sax di Paolo Maffi anima la cena jazz al Boma Ristorante Caffè

Varazze. Giovedì 6 agosto alle ore 20:30 il Boma Ristorante Caffè sarà animato dalla grande musica di Paolo Maffi al sax, Dino Cerruti al contrabbasso e basso elettrico e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Come ogni giovedì, infatti, torna la serata più romantica di tutte: giovedì ci accompagneranno le ritmiche del funk e il linguaggio jazzistico in un concerto a base di pop, jazz e soul.

Paolo Maffi è una delle voci emergenti più interessanti e mature del panorama jazzistico ligure. Si diploma giovanissimo in sassofono al Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria sotto l’egida di Claudio Lugo e consegue la Laurea in jazz al Paganini di Genova. Nel 2005 vince il premio per l’eleganza e la raffinatezza del suono al concorso Jazzlighthouse 2005 per talenti emergenti.

Da quest’anno fa parte della band del chitarrista blues Otis Grand e lo affianca nel tour che ha toccato numerosi festival in Svizzera, Italia, Libano, Spagna e Francia. Nel 2008 ha inciso anche colonne sonore di film, come Il mattino ha l’oro in bocca con Martina Stella e Il cosmo sul comò di Aldo Giovanni e Giacomo (musiche di Paolo Silvestri). Recentemente ha collaborato con il cantautore Max Manfredi suonando nell’ultimo disco Luna Persa distribuito da Warner. E’ attivo anche come docente presso la Casa della Musica e la Scuola Conte di Pegli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 019 934530.