Varazze è Lirica con “I Grandi Operisti tra Sacro e Profano”

Venerdì 2 agosto alle ore 21:15 all’Oratorio San Giuseppe e Santissima Trinità la terza serata di “Varazze è Lirica 2019” sarà un appuntamento con “I Grandi Operisti tra Sacro e Profano”, un viaggio in musica declinato da Messe, Requiem e duetti tratti dalle arie più belle dell’opera lirica dell’Ottocento italiano ed europeo con il soprano Federica Repetto, il mezzosoprano Cristiana Emoli, il tenore Silvano Santagata e il baritono Marco Camastra, accompagnati al pianoforte dal maestro Massimo De Stefano.

Dopo il lusinghiero successo dei due primi appuntamenti, questa dodicesima edizione di “Varazze è Lirica” ancora una volta ha saputo coinvolgere e conquistare l’interesse e l’attenzione del numeroso pubblico intervenuto. Ora continua il breve ma affascinante viaggio nel mondo della lirica:

W. A. Mozart – dalla “Messa di Requiem in Re minore” K 626: Benedictus; – dall’Opera “Don Giovanni”: Là ci darem la mano.

G. Rossini: – dalla “Petite Messe Solenne”: Preludio Religioso e Gratis; – dall’Opera “La scala di seta”: Aria di Giulia; – dall’Opera “Semiramide”: L’usato Ardir.

G. Verdi: – dall’Opera “Otello”: Niun mi tema; – dall’Opera “Messa di Requiem”: Recordare; – dall’Opera “La forza del destino”: Toh, Toh! … Poffare il mondo; – dall’Opera “Il Trovatore”: Madre non dormi.

P. Mascagni: – dalla “Messa di Gloria”: Qui sedes; – dall’Opera “Cavalleria Rusticana”: Intermezzo e Tu qui Santuzza?

“Varazze è Lirica” continua il cammino intrapreso nel 2008 per promuovere la musica lirica in tutte le sue forme e a tutti gli utenti possibili, dal melomane al giovane appassionato, dal cittadino al turista, che in passato si è rivelato un ottimo investimento delle risorse adoperate per l’organizzazione di questa manifestazione.

Unica nel suo genere, ideata ed organizzata dall’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in collaborazione con il Comune, la rassegna vive dell’entusiasmo dei numerosissimi spettatori intervenuti in tutte le edizioni: grazie a loro si può dire che è una rassegna di grande spessore artistico culturale e di forte richiamo turistico.