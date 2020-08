Varazze, dall’incontro tra Steven Spielberg e Disney “Il grande gigante gentile”

Varazze. Anche questa settimana torna la rassegna cinematografica “Cinema with a View” promossa dai Comuni di Varazze e Arenzano e organizzata dall’associazione Progetto Cine Indipendente di Celle Ligure con il supporto di MFL Film e CNA Cinema Liguria.

Martedì 11 agosto è la volta de “Il grande gigante gentile”, dedicato a tutti i bambini ma non solo. Il film nasce dalla prima collaborazione tra Steven Spielberg e Disney ed è tratto da un capolavoro di Roald Dahl. Basterebbe questo per dare garanzia di qualità ma non basta per spiegare la magia che nasce dall’incontro tra Sofia, bambina che vive in un orfanotrofio di Londra con il Grande Gigante.

Subito spaventata da questo essere, presto capisce che non è come gli altri giganti, che si nutrono di bambini ma anzi è un essere gentile, vegetariano e appassionato mangiatore di “cetrionzoli”. Il Grande Gigante Gentile, a sua volta conquistato da Sofia la porta nel Paese dei Sogni dove cattura i sogni che manda ogni notte ai bambini.

Non si effettuano prenotazioni ed è obbligatorio l’uso della mascherina. All’ingresso verrà rilevata la temperatura e all’interno devono essere rispettate rigorosamente le misure antiCovid-19.