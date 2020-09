Varazze, con “Cinemadamare” proiezioni gratuite di film di grandi autori

Varazze. “Cinemadamare”, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker sbarca nella “Città delle Donne” in una settimana dedicata al cinema, con proiezioni gratuite di film di grandi autori e la realizzazione di cortometraggi, documentari e clip promozionali del territorio che avranno come protagonisti il centro storico, il lungomare, i paesaggi naturali, trasformati in un immenso set “a cielo aperto”.

Si partirà venerdì 11 settembre alle ore 10 con il production meeting di tutti i filmmaker partecipanti presso l’aula consiliare del Municipio, presentati alla presenza dell’amministrazione comunale. Appena dopo la riunione di produzione, tutti e trenta i giovani cineasti che partecipano al campus inizieranno le loro attività di filmmaking studiando la città, al fine di scrivere le sceneggiature dei film che realizzeranno a Varazze fino al momento della proiezione dei loro lavori.

Inoltre ogni sera dal 13 al 16 settembre ci sarà la proiezione gratuita di film di grandi autori (Roman Polanski, Ang Lee e i fratelli Coen) al Giardino delle Boschine. L’ultima sera, mercoledì 16 settembre, gran finale con i film girati a Varazze da “Cinemadamare” e premiazione dei migliori. Oltre all’attività di filmmaking che riempirà no stop l’intera settimana di permanenza del campus, per 2 giorni ci saranno anche masterclass e lezioni di cinema a favore dei giovani artisti presenti e di quelli liguri che vorranno gratuitamente unirsi.

Il giorno più atteso sarà quello della Weekly Competition, il 16 settembre dalle ore 21 in poi: saranno proposti tutti i lavori che i giovani cineasti avranno realizzato nel corso della settimana a Varazze. Tra i luoghi che hanno subito colpito l’immaginazione dei filmmaker italiani e stranieri, già nelle ricerche effettuate prima dell’arrivo, si distinguono: il dedalo di strade assolate, il centro storico (in particolare la Collegiata di Sant’Ambrogio, il Museo del Mare, le vecchie mura), i promontori che fanno da corona verde all’abitato, la passeggiata che corre parallelamente alla spiaggia (speciale attenzione anche per il porto turistico, in questi mesi affollatissimo), i tanti palazzi di pregio che arricchiscono la cittadina.

Il direttore Franco Rina ha voluto fortemente portare in Liguria e a Varazze “Cinemadamare”, che si avvale della collaborazione di 34 università e scuole di cinema di tutto il mondo.

“Per i filmmaker girare a Varazze e conoscere la Liguria e la sua gente sarà una bella esperienza – afferma – Il nostro format mette al centro del suo impegno la formazione dei giovani cineasti, fatta di apprendimento e produzione, che si sorreggono a vicenda. Il nostro campus è apprezzato per i suoi programmi di formazione di alta qualità e il suo respiro internazionale. Tra i nostri compiti c’è sicuramente la promozione delle città più belle d’Italia, come Varazze, che si distingue ai fini cinematografici per la sua luminosità ideale dei set a cielo aperto”.