Varazze. Giovedì 29 agosto alle ore 20:30 torna al Boma Ristorante Caffè, in via dei Tornitori 2, la cena in jazz più romantica della riviera con l’Art Trio Loris Tarantino.

Negli ultimi decenni del ‘900 Evans Corea Jarret e molti altri hanno caratterizzato le sonorità del piano trio. Durante la serata ascolteremo bellissimi brani di questo genere.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero di telefono 019 934530.