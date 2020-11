Varazze “capitale” della vela con la 44 Autumn del Campionato Invernale del Ponente

Varazze diventa la “capitale” della vela con l’edizione 2020 – 2021 del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dall’omonimo comitato composto da Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle Ligure e la Lega Navale Italiana di Savona e di Sestri Ponente con la collaborazione della Marina di Varazze e il supporto della Federazione Italiana Vela e dell’Unione Vela Altura Italiana.

Come ormai tradizione, il campionato si svolge in due manche: la 44 Autumn nei mesi di novembre e dicembre, la 44 Winter a gennaio e febbraio. È previsto un massimo di 10 regate per ogni manche, rispetto alle 5 degli anni precedenti, che si disputano nel tratto di mare compreso tra il golfo di Celle Ligure e l’estremo levante del golfo di Varazze. Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente per il periodo delle regate presso la Marina di Varazze.

Ammesse al campionato le imbarcazioni stazzate ORC, IRC e ORG Gran Regata con lunghezza fuori tutto minima di 7 metri. Le regate si disputeranno: sabato e domenica 12 e 13 dicembre per la 44 Autumn; sabato e domenica 16 e 17 gennaio, sabato e domenica 30 e 31 gennaio e sabato 13 febbraio per la 44 Winter. La premiazione avrà luogo domenica 14 febbraio.