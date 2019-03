“Van li effluvi delle rose” – Concerto all’Accademia Musicale Ferrato-Cilea

Mercoledì 20 marzo alle ore 21 all’Accademia Musicale “Ferrato – Cilea” di Savona, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica, sarà eseguito il settimo concerto della XXIII Stagione Cameristica dell’Associazione Musicale “Gioachino Rossini”.

Si esibiranno il basso Salvatore Salonio, noto al pubblico savonese per aver collaborato con il Teatro dell’Opera Giocosa, l’Orchestra Sinfonica di Savona, la Cappella Musicale “Bartolomeo della Rovere” e il Pro Musica Antiqua, che sarà accompagnato al pianoforte dal livornese Giovanni Giannini, pianista sostituto in importanti teatri, compositore e arrangiatore di musical e autore di “Mangiaresti il Gatto di Napoleone”.

Il concerto “Van li effluvi delle rose” farà rivivere, attraverso alcune composizioni vocali da camera di Francesco Paolo Tosti e Ottorino Respighi, l’atmosfera culturale dei salotti borghesi dell’Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento e la grande trasformazione subita dal nostro Paese in quegli anni.

I due musicisti, assai diversi tra loro, attinsero al tessuto letterario dell’epoca per le loro composizioni vocali da camera, mettendo in musica anche gli stessi testi, come nel caso di “Van gli effluvi delle rose” e “O falce di luna calante” di Gabriele D’Annunzio. La diversa interpretazione musicale dei due testi ci delinea il contrasto tra un Tosti più legato al Romanticismo e un Respighi già proiettato verso il Novecento.

Ingresso: intero € 15 | soci Associazione Rossini gratuito