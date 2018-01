Domenica 11 Febbraio torna la Valmaremola Trail che, come il Trofeo Laigueglia per il ciclismo, apre la stagione Trail 2018.

Tocca 4 Comuni e corre su un pezzo di “Sentiero Liguria” fra Borgio Verezzi, Finale Ligure, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo dove parte e arriva.

Programma

Sabato 10 febbraio

dalle ore 16.00 alle 18.00, ritiro pettorali e pacco gara presso tensostruttura comunale situata in Via Accame a Tovo San Giacomo.

Domenica 11 Febbraio

Gara Trail Km 27

Dalle ore 06.00, Nuove iscrizioni – Ritiro pettorali e pacco gara – consegna borse presso tensostruttura comunale

alle ore 08.45, Briefing

alle ore 09.00, Partenza

dalle ore 10.45 alle 14.10, arrivi previsti.

dalle ore 12.00 alle 15.00, Pasta Party a cura pro loco Tovo San Giacomo

Gara Try Trail Km 14,7 (non competitiva a passo libero)

Dalle ore 07.00 Nuove iscrizioni – ritiro pettorali e pacco gara – consegna borse presso tensostruttura comunale.

alle ore 08.45 Briefing

alle ore 09.15, Partenza

dalle ore 10.35 alle 12.10, Arrivi previsti

dalle ore 12.00 alle 15.00, Pasta Party a cura pro loco Tovo San Giacomo

Premiazioni e saluti delle autorità e degli organizzatori

Dalle 12.00 alle 12.15, Try Trail ed.2

Dalle 14.30 alle 15.30, Gara Val Maremola Trail ed.6