Vado Ligure, i Cattivi Maestri intrattengono i bambini con lo spettacolo teatrale “Il gigante egoista”

Giovedì 30 luglio all’interno dell’affascinante giardino della sede museale di villa Groppallo a Vado Ligure per la rassegna “Teatro Ragazzi” andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Il gigante egoista”.

Lo spettacolo, inserito all’interno degli eventi estivi organizzati dal Comune di Vado Ligure, si terrà alle ore 21.

Sarà l’occasione per trascorrere una serata insolita grazie all’associazione culturale Cattivi Maestri.

I posti sono limitati: si consiglia perciò di prenotare al numero 3495006582.