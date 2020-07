Vado Ligure, Daniele Debernardi in scena con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Vado Ligure. Nell’ambito del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune giovedì 13 agosto alle ore 21 nell’affascinante giardino di Villa Groppallo il Teatro dell’Erba Matta porta in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie” di e con Daniele Debernardi.

La curiosità porta Alice in un mondo sottosopra popolato da personaggi fantastici, dove il non senso è protagonista. Tutta la scenografia e i pupazzi sono stati realizzati con materiale di recupero, un riciclo totale di materiali che montati e colorati riproducono il mondo onirico che Lewis Carroll ha immaginato. La particolare ricerca luminotecnica contribuisce a creare delle emozionanti immagini, adatte ad un pubblico di ogni età.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure antiCovid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto. L’ingresso è su prenotazione fino ad esaurimento posti: i posti prenotati e non occupati entro le ore 20:50 saranno assegnati alle persone in attesa prive di prenotazione.

Il servizio di prenotazione è attivo in sede o per via telefonica o Whatsapp dal lunedì al sabato e in data 16 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le prenotazioni si ricevono fino alle ore 18 del giorno precedente.