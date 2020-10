Vado Ligure commemora Mario Roero e il partigiano “Selce”

Vado Ligure. Sabato 10 ottobre alle ore 15 sarà deposto un mazzo di fiori a ricordo di Mario Roero, giovane studente di 14 anni ucciso dal bombardamento navale del 6 ottobre 1940 in via Sabazia. Successivamente a Porto Vado si terrà un’analoga deposizione per Ernesto De Litta (nome di battaglia “Selce”), giovane partigiano combattente ucciso dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana il 9 ottobre 1944 a Valleggia, dopo aver subito torture indicibili nei locali in cui oggi sorgono le scuole elementari.

Dopo gli onori ai caduti vi saranno i saluti istituzionali. Giuseppe Degrandi, presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ricorderà la figura eroica di Ernesto De Litta. Seguiranno l’intervento di Simone Falco sull’ottantesimo anniversario dell’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale il 10 giugno 1940 e l’orazione ufficiale del professor Alessandro Clavarino, dirigente provinciale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Con il patrocinio del Comune e insieme all’Istituto Storico della Resistenza l’ANPI ricorderà così i 50 milioni di innocenti portati alla morte da Benito Mussolini e dal fascismo. Grazie alla lotta di Liberazione l’Italia ha potuto riscattare la vergogna della dittatura e solamente con i sacri principi di libertà, democrazia e pace, sanciti dalla Costituzione repubblicana, si è potuto preservare la memoria dell’orrore della guerra per oltre ottant’anni.