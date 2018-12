Vado Ligure accende il Natale con l’Albero e i cori gospel

“Nell’attesa del Natale” è il ricco e invitante programma di iniziative di ogni genere (concerti, spettacoli, mercatini, etc.) che il Comune di Vado Ligure propone a residenti e turisti dall’8 al 26 dicembre. Questo fine settimana in particolare farà da “apripista” alla rassegna di eventi.

Sabato 8 dicembre per tutto il giorno potremo fare tanti acquisti tra le numerose bancarelle del Mercatino di Natale nel centro pedonale. Poi alle 17 tutti i piazza Cavour per l’accensione dell’Albero di Natale e l’esecuzione dei cori di Natale a cura della scuola DNA Musica.

Il pomeriggio di domenica 9 dicembre sarà dedicato ancora alle magiche e candide note natalizie: alle ore 17:30 in piazza Cialet, in frazione Porto Vado, si terrà infatti il concerto dei cori gospel del gruppo Spiritual & Folk di Genova. In caso di maltempo il concerto verrà eseguito nella società di mutuo soccorso Baia dei Pirati sempre a Porto Vado.