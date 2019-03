Sabato 6 e domenica 7 aprile, l’area pedonale e Giardini a Mare “C. Colombo” a Vado Ligure ospiteranno “Vado in Trial” la prima prova valida per il campionato italiano di trial indoor con formula Urban Trial.

La Federazione Motociclistica Italiana ne ha affidato l’organizzazione al Motoclub La Guardia, che ha colto l’occasione per trasformare per due giorni il centro di Vado Ligure in una vera e propria “Festa del Trial”: un fine settimana di eventi e spettacoli che permetteranno ai tutti di prendere parte all’evento come protagonisti e non solo come spettatori.

Sabato 6 aprile, alle ore 20 nell’area pedonale, si terrà la presentazione della gara con dimostrazione di trial moto e bici.

Domenica 7 aprile presso i Giardini a Mare “C. Colombo” dalle ore 10 partirà la gara per tutte le categorie e dalle ore 15 la gara TR1.

Alle ore 18 si svolgerà la premiazione di tutte le categorie.

Sempre domenica, per tutta la giornata, esibizione di bici da trial in via Garibaldi, con Diego Donadonibus Bike Trial Show, e prove gratuite di mini moto da trial elettriche per bambini fino a 10 anni seguiti da istruttori.

Vado Solidale per il sostegno alle famiglie con ragazzi Autistici a Cura dell’Associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi Onlus.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Vado Ligure.