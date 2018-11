Useiando 2018

Nell’ambito del 209esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ecuador l’USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia organizza l’incontro “Ecuador e la sua interculturalità 209 anni dopo”, venerdì 10 agosto alle ore 16 in Sala Rossa. In tempi di tolleranza zero nei confronti delle masse umane che sono costrette a muoversi nella ricerca di una vita migliore, vogliamo vedere all’interno dell’Ecuador, uno dei Paesi con il maggior numero di rifugiati in America Latina, cosa si fa in termini di convivenza interculturale.

Ne parleremo con Martha Fierro, console dell’Ecuador a Genova, Catalina Cobo, delegata della Defensoria del Pueblo dell’Ecuador a Roma, e Luca Torassa, responsabile dello Sportello per il Cittadino straniero dell’USEI.

L’incontro servirà anche a presentare il coro Canto Senza Frontiere, risultato dell’omonimo progetto dell’USEI, patrocinato dal Consolato dell’Ecuador a Genova, in collaborazione con AUSER Savona, che mira ad includere cittadini italiani e stranieri con la passione per la musica, attraverso il quale consolidare la formazione di un gruppo corale, dimostrando che la musica è un linguaggio universale e può essere usata per abbattere i muri e superare le differenze. Il coro è seguito dal soprano ecuadoriano Johanna Mosquera.

Sabato 11 agosto alle ore 20 presso la SMS Leginese Circolo “Milleluci” si terrà Cena e Ballo Latinoamericano. Sarà un momento per condividere con gli amici italiani e stranieri un pezzo della cultura gastronomica dell’Ecuador, dopodiché saranno tutti invitati a divertirsi al ritmo de la Fiesta Latinoamericana proposta dal Dj Jose Luis Herrera alias El pollo que mezcla (Il pollo mixatore).

Menù (all’ecuadoriana)

Antipasto:

Encebollado de pollo (insalata di pollo e verdure)

Wusterini alla coca cola

Empanadas de harina con pollo y queso (panzerotti di farina, ripieni di pollo e formaggio)

Piatto forte:

Encocado de pescado con arroz, aguacate y patacones (tonno cotto in salsa di cocco e arachidi, accompagnato da riso bianco, avocado e platano verde fritto)

Dessert:

Ensalada de frutas con helado (macedonia e gelato)

Acqua, vino o birra

L’adesione è di 20 € a persona, il ricavato servirà a finanziare le attività dell’USEI.

Domenica 12 agosto a partire dalle ore 10 si svolgerà il Torneo di calcio a sette presso il Campo Sportivo della Parrocchia San Dalmazio, a cui parteciperanno squadre di cittadini di molte nazionalità, compresa quella italiana. Sono in palio 3 coppe per il primo, secondo e terzo posto, tutto con l’atmosfera musicale latinoamericana del Dj Jose Luis Herrera.

Per informazione e adesioni potete scrivere messaggi Whatsapp al 3475705473 oppure un’e-mail a info@usei.it.