Urban Trial Varazze con Max Pezzali

Domenica 5 maggio si terrà l’Urban Trial di Varazze, seconda prova del campionato italiano indoor. Al fianco della competizione anche esibizioni moto e squad. Il trial di Varazze si svolgerà letteralmente negli spazi urbani, rispettando così la filosofia di base di queste manifestazioni. La gara comincerà alle 10:30 con le categorie amatoriali; alle 14:30 partiranno i primi tre classificati amatoriali; alle 15:15 spazio a TR1 e internazionali.

Quattro gli speaker che commenteranno la gara, zona per zona: ospite d’eccezione Max Pezzali. Sarà la sua voce a raccontare le performance degli sportivi in pista all’interno della città. Nomi importanti anche tra i piloti, come Matteo Grattarola, campione del mondo WT2 e campione italiano, Toby Martin, vicecampione del mondo WT2, e la ligure Alex Brancati, campionessa mondiale WT2.

Prove gratuite delle minimoto elettriche in piazza De André. L’esibizione conclusiva saranno uno show action group di Sergio Canobbio, Matteo Cominoli e Simone Staltari e il Bike Trial Show di Diego Donadonibus.

Organizzare l’evento il motoclub La Guardia con il patrocinio del Comune.