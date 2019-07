“Uomini o mantidi?” di Maurizio Picozzi

Venerdì 5 luglio alle 21 il magistrato ed ex procuratore Maurizio Picozzi presenterà nella sala multimediale di Giustenice (nel borgo medievale di San Michele) il suo primo libro “Uomini o mantidi?” (Araba Fenice) e dedicato all’indagine e alle vicende processuali di un caso che fece epoca, alla fine degli anni ’80, quello che vide protagonista Gigliola Guerinoni, poi condannata per l’omicidio del farmacista e presidente della Cairese Cesare Brin.

Maurizio Picozzi, romano di nascita, ove ha compiuto gli studi conseguendo la maturità classica presso il liceo Tasso e la laurea in giurisprudenza ed il diploma di specializzazione in diritto penale e criminologia presso l’Università La Sapienza. Dopo un breve periodo presso l’Ufficio Italiano dei Cambi, ha operato a lungo come magistrato esercitando per alcuni lustri l’incarico di procuratore della Repubblica, nonchè di presidente di commissione tributaria provinciale.

Il giudice racconta nel libro le indagini che riguardarono la “mantide” cairese, andando oltre le verità delle carte processuali e delle sentenze giudiziarie, facendo emergere aspetti e dettagli emozionali puramente personali, frutto di un’esperienza maturata sul campo.

La vicenda, che si svolse a Cairo Montenotte, una piccola città di provincia che, come dice il sottotitolo del libro, rimase sconvolta da quel delitto atroce e ne osservò, insieme a tutto il territorio Savonese e non solo, nel corso degli anni gli sviluppi giudiziari con enorme interesse e forte coinvolgimento.

Dal giudice Picozzi, che condusse le indagini, che fece gli interrogatori, che visse sul campo, più di tutti, gli accadimenti di quei giorni, vengono fuori in questo libro nuovi particolari e retroscena fino ad oggi sconosciuti, così da riportare in primo questa storia mai compiutamente raccontata e mai dimenticata.

La presentazione sarà introdotta dal sindaco Mauro Boetto. La copertina, appositamente realizzata, è opera di Franco Vespignani, pronipote del pittore della scuola romana Renzo Vespignani, illustratore, tra l’altro, di molte opere fondamentali della letteratura italiana.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.