“Un’idea”: lettura animata per bambini e ragazzi ad Alassio

Alassio. Ripartono le letture animate al primo piano della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, che si terranno ogni mercoledì alle ore 17 in turno unico e della durata di 30 – 40 minuti, in collaborazione con l’Assessorato comunale alla Cultura.

Per rispettare le norme di sicurezza e prevenzione sanitaria è possibile la partecipazione di non più di 6 bambini o ragazzi accompagnati al massimo da 1 genitore. Saranno valide le impostazioni date dal DPCM in vigore.

È possibile la prenotazione telefonando al numero 0182 648078 o inviando un’email a biblioteca@comune.alassio.sv.it.