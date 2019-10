Unconventional Luppolo Festival a Garlendella

“C’era una volta… anzi no, questa è la prima volta!”. A proposito, io sono il menestrello, un cantautore dei tempi antichi, e sono qui per raccontarvi la storia com’è, come sarà e come la vivrete voi…

Vi voglio parlare della borgata Ponte, una borgata molto particolare, narrandovi di come questa piazza dal 25 al 27 ottobre si trasformerà nell’Unconventional Luppolo Festival ma voi potrete chiamarla più semplicemente Garlendella!

Salta e divertiti: i banchetti sono aperti! Scopri il programma nell’evento senza tempo e senza età!

Menù

I primi: lasagne, parmigiana, melanzana imbottita

La “ciccia”: pulled pork, hamburger, polpetta con bacon, hot dog, frittelle di mele

I fritti e i contorni: pan fritto, panini salsiccia, patatine twist, nuggets, anelli di cipolla fritti, patatine fritte, mozzarelline

Evento patrocinato dal Comune di Garlenda