“Una storia di Natale”, laboratorio – spettacolo didattico musicale per bambini dai 3 ai 6 anni sul tema del Natale a cura de “Il giardino sonoro” di Progetto Città, che si ispira alle metodologie “Orff – Schulwerk” e “Musica in culla”.

Ehi bambini, venite a sentire questa storia natalizia trasformata in musica! Questo laboratorio musico-motorio-espressivo di creatività, ritmica, espressività corporea, educazione al suono e al movimento sarà proposto mediante tecniche di gioco, improvvisazione, lettura, danza, canto e musica che si rifanno alla metodologia della scuola “Musica in culla” e ORFF, in cui tutti i nostri operatori sono formati.