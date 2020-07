Una serata all’insegna della sostenibilità marina ad Albissola

Anche quest’anno il Comune di Albissola Marina festeggia il conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca di iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è per giovedì 23 luglio dalle 20.45, presso la spiaggia libera centrale Lungomare Artisti, fronte sottopasso palazzo comunale.

A essere organizzata una serie di eventi ad hoc: “Il futuro è nelle nostre mani“, introduzione e presentazione del film a cura del dottore biologo Simone Bava, responsabile Area Marina Protetta (AMP) “Isola di Bergeggi”. Attraverso immagini suggestive e brevi filmati, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione sull’importanza delle nostre scelte quotidiane nella lotta al cambiamento climatico.

Per i più piccini, “Animali ricreati“, un laboratorio a tema mare. Per partecipare è necessario portare con sè colla e forbici arrotondate, in modo da creare l’animale preferito comodamente in spiaggia, nell’attesa che inizi la proiezione. Oppure, la creazione può avvenire anche a casa, prendendo ispirazione dal film. I posti sono disponibili fino a esaurimento scorte.

A seguire, “Cinema on the beach“, con la proiezione del film “Earth – La nostra terra”, film documentario di Walt Disney: “Un viaggio avventuroso alla scoperta della bellezza e fragilità del nostro pianeta in compagnia di balene, orsi polari, elefanti e non solo!”

A partecipare saranno anche i ragazzi del Friday For Future Savona. Durante la serata sarà disponibile una postazione informativa per saperne di più su ECI (European Citizens’ Initiative) e sull’impatto che ogni singolo cittadino può avere sulla Terra.

L’ingresso è gratuito su prenotazione. Per prenotare contattare il numero 331 2099 893 dalle ore 10 alle 19 del giorno precedente l’evento.

Presentarsi all’ingresso alle ore 20.45 per l’accesso al triage. Necessario il rispetto delle norme antiCovid. Gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina.

I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

L’evento è organizzato dagli assessorati al turismo e all’ambiente del Comune di Albissola Marina in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua.