“Una sera a Broadway” spettacolo di danza inclusivo a Savona

Sabato 29 giugno, alle ore 20.30 in Piazza del Brandale a Savona, si svolgerà “Una sera a Broadway” uno spettacolo in collaborazione con l’Associazione Seconda Stella A Destra,

inserito nel Patto di Sussidiarietà 2018/2019. Per il Progetto “Insieme si può” ai sensi del DRG 220/2018 della Reg. Liguria.

La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione, attraverso la musica, la danza ed il movimento, di persone con diversi tipi di disabilità: motoria, sensoriale ed intellettiva che entrando a far parte di un gruppo di lavoro con persone normodotate acquisiscono autostima e sicurezza, utili anche nella vita di tutti i giorni.