“Una scrittrice senza confini”: la disabilità come risorsa in un incontro con Erica Villa

Giovedì 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità e alle ore 21 su Zoom il Leo Club Alassio Baia del Sole, associazione giovanile del Lions Club, organizza “Un’ora con Erica: una scrittrice senza confini”, un incontro per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sul tema, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.

Ogni giorno la scrittrice e atleta Erica Villa dimostra che la disabilità non deve essere percepita come limitante ma può essere stimolo per reagire con grinta ed affrontare sfide sempre nuove.

Insieme a lei arricchiranno l’iniziativa con i loro contributi Virginia Civera, team leader del Campo Giovani Disabili, che illustrerà le attività dei Leo e dei Lions a favore dei disabili, e il fisioterapista Gianluca Rattenni, che esporrà da un punto di vista tecnico la sua esperienza di terapista.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma inserendo l’ID Riunione 826 2851 4019 oppure cliccando sul link.