“Una moneta chiamata fiducia” – Le proposte per un futuro migliore di Daniel Tarozzi

Nell’ambito del ciclo “Proposte per un futuro migliore” martedì 10 marzo alle ore 21 alla Società Operaia Cattolica “Nostra Signora di Misericordia”, in via Famagosta 4, a Savona Daniel Tarozzi terrà l’incontro “Una moneta chiamata fiducia”.

Un’altra economia è possibile, anzi esiste già. Si chiama “economia della fiducia”: una rete di cittadini, imprese, associazioni, messe in relazione tra loro attraverso uno strumento innovativo, che si basa su reciprocità, mutuo credito, innovazione. Nel 2009 cinque giovani imprenditori sardi s’inventano Sardex, una nuova moneta complementare per aiutare piccole e grandi aziende in difficoltà. Un successo strabiliante: 4000 imprese, mezzo miliardo di crediti transati, 1 milione 200mila transazioni, più di 350 milioni € di giro d’affari complessivo.

Dalla Sardegna si diffonde in tredici regioni italiane e nel mondo, indicando un possibile modello di integrazione all’attuale sistema economico e monetario, il cui funzionamento è tutto a favore del grande capitale e della finanza. L’esperimento della nuova moneta è invece pensato a vantaggio delle comunità locali: commerciando beni e servizi in Sardex le aziende ottengono un credito, risorsa assai scarsa di questi tempi, che possono spendere per forniture o investimenti ma anche ridistribuire ai dipendenti.

La ricostruzione di Tarozzi fa capire come la moneta abbia il potere di ridisegnare l’economia in quanto metro di scambio universale, per riannodare il tessuto sociale di comunità schiacciate sotto il peso della crisi economica e mettendo al centro la sostenibilità sociale e ambientale. Le persone sono il più grande capitale che abbiamo e la moneta è il modo per tenerle unite e aiutarle.

“Non vogliamo più sentir dire che quella cosa non si può fare perché mancano i soldi. Vogliamo rianimare un capitale morto attraverso una comunità viva – afferma Franco Contu, cofondatore e direttore generale di Sardex – Sullo sfondo di un’economia sempre più canaglia Tarozzi ci racconta la storia di un movimento monetario ed economico solidale che cresce in tutta la Penisola. Finalmente il lettore capisce la differenza profonda che esiste tra le monete sociali, come i sardex, e quelle speculative, come i bitcoin”.