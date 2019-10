“Una casa tutta speciale” – Laboratorio di lettura e creatività con la scrittrice Mapi

Sabato 19 ottobre alle ore 11 alla Start, la libreria di Varazze per giovani lettori, la scrittrice Mariapaola Pesce, in arte Mapi, terrà il laboratorio di lettura e creatività “Una casa tutta speciale”.

Nel mondo ci sono case di ogni forma, colore, dimensione e materiale: sono grandi e piccole, alte o basse, nuove oppure vecchie, ma a noi piacciono così! Dopo aver girato il mondo alla scoperta di quelle più lontane o suggestive ne inventeremo insieme una che ancora non c’è… se non nella nostra fantasia! Avrà le zampe? Chi lo sa! Forse le ali? Perché no! Non ci sono limiti a quello che potremo creare insieme, purché ci divertiamo!

L’incontro prevede la lettura del libro “Case nel mondo”, edito da Mondadori Electa. “Questo libro ci accompagna in un viaggio in giro per il mondo sulle orme di una ragazzina intraprendente che ha deciso di scoprire e raccontare non solo alcune delle abitazioni più curiose ma anche i mille usi, costumi e abitudini delle persone che ci vivono”, dice Mapi.

A seguire la creazione in gruppo di una nuova casa, in cui ciascuno metterà il suo contributo per immaginare un posto speciale dove abitare, giocare e crescere!

Mariapaola Pesce è un’autrice per ragazzi e ha al suo attivo diverse pubblicazioni con Il Castoro, Beccogiallo Editore, Bonelli Kids, Mondadori, Electa. Tiene inoltre corsi di formazione per aspiranti scrittori ed è la coordinatrice del Progetto Omero.