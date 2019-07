“Un tuffo nel blu” – Campo estivo di snorkeling alla scoperta dell’ambiente marino

Cinque mattinate in compagnia di biologi marini sperimentando lo snorkeling in sicurezza e scoprendo con incontri, gite ed esperienze la straordinaria ricchezza del nostro mare. Il campo estivo “Un tuffo nel blu”, giunto alla quarta edizione ed organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con la collaborazione del Comune di Albissola Marina, è una vera full immersion nel mare e nei suoi segreti.

Sono previste esercitazioni in spiaggia per imparare la tecnica dello snorkeling e le buone pratiche per la sicurezza in acqua, almeno tre mattinate dedicate allo snorkeling, in diverse località della Riviera di Ponente, una gita in un borgo costiero con esperienze legate al mare, safari fotografico in acqua, la scienza in mare (laboratori ed esperimenti di biologia marina), incontri con pescatori, giochi in spiaggia.

Le escursioni, gite e uscite di snorkeling si svolgeranno ad Albissola Marina, Albisola Superiore e nella riviera ligure di ponente. Il campo è per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni. I partecipanti devono saper nuotare! Durata: dalle 8:30 alle 13 (una gita di una giornata dalle 8:30 alle 16 con pranzo al sacco). Il campo è a numero chiuso: è possibile iscriversi entro e non oltre venerdì 19 luglio.

Per conoscere tutti i dettagli del campo estivo è possibile consultare il Volantino Un tuffo nel blu 2019.