“Un the in musica” con Teatro Archimede

“Vado al massimo!”, “Vadointens!”. Passa con noi le sere più festose e scintillanti dell’anno! La notte si riempe di suoni, colori, divertimento e allegria a Vado Ligure con un grandissimo carosello di eventi nella caratteristica cittadina del ponente savonese, promossi dal Comune. Una luminosa struttura riscaldata vi aspetta ai Giardini a Mare dal 28 dicembre al 6 gennaio.

Martedì 1 gennaio, Capodanno del 2019, “Un the in musica”, pomeriggio musicale a cura dell’Associazione Culturale Teatro Archimede con ingresso alle ore 16:30.

Mercoledì 2 gennaio avrà luogo il Circus Day, un pomeriggio di giochi e intrattenimento per bambini con sfilata per le vie della città alle ore 15:30 e successivo trasferimento in tensostruttura alle ore 16:30.

Giovedì 3 gennaio elettrizzante divertimento con la Serata LatinoAmericana, evento di danza a cura della scuola di ballo Latin Studio di Savona. Primi passi alle ore 20:30 e a seguire, alle 21:30, la serata di gala.

Venerdì 4 gennaio alle ore 21 sarà “Inutile piangere sul latte macchiato”, spettacolo teatrale della Compagnia Pi Greco. Quando ci si comporta bene si merita un premio: un’uscita per festeggiare il Natale è proprio ciò che ha meritato un gruppo di matti ospiti della clinica “Qui si sana”. Ma gli imprevisti sono sempre in agguato, anche per gli spettatori…

Sabato 5 gennaio tutti invitare ad “usare” “Colori e Musica”: serata a cura dell’Associazione Culturale Teatro Archimede che avrà inizio alle ore 21.

Domenica 6 gennaio seguiamo tutti in parata mascherata le Befane e i Befani sulla passeggiata a mare dalle ore 15. Ingresso nella tensostruttura dalle ore 16:30 con animazione, ristoro e tanti ambitissimi premi in palio.