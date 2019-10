“Un Sacco stupefacente” inaugura la stagione dell’Antico Teatro Sacco

Domenica 6 ottobre alle ore 17:30 comincia la nuova stagione del Teatro Sacco “Un Sacco di Emozioni”. Si comincia con “Un Sacco stupefacente – Primo teatro della città di Savona”, una commedia per la regia di Antonio Carlucci e Felice Rossello con protagonisti Sandro Battaglino, Guglielmo Bonaccorti, Franco Bonfanti, Antonio Carlucci, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati e Monica Schiavini e la partecipazione del soprano Maria Catharina Smits e della maestra Federica Scarlino al pianoforte. Una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco con la collaborazione dell’Associazione Pro Musica Antiqua.

“Entrando qui dentro ho avuto delle precise sensazioni. Si sentono, si percepiscono proprio in questo luogo, e credo di non percepirle solo io. Direi che in questo teatro aleggia una speciale atmosfera – spiega Carlucci – Quando più di dieci anni fa, come associazione culturale, decidemmo di far rinascere questo antico teatro, mettendo in atto un vero e proprio progetto di recupero degli spazi, eravamo fortemente animati dalla volontà di ridare alla città un punto di riferimento rimasto a lungo chiuso e inagibile. Allo stesso tempo però eravamo rimasti affascinati e rapiti dalla storia di questo luogo dall’atmosfera particolarmente magica”.

Da queste sensazioni nasce l’idea di fare uno spettacolo che ricostruisca la storia del Teatro Sacco, immaginando l’apparizione del suo benefattore Girolamo Sacco (1555) che viene oggi a chiedere spiegazioni della donazione fatta alla città di Savona. Questo è stato lo spunto per raccontare quanto è accaduto dopo il 7 agosto 1785, giorno in cui il Teatro Sacco veniva inaugurato.

Così Girolamo Sacco, accompagnato dal Genius loci – lo spirito protettore del luogo – si ritrova insieme al pubblico a fare un viaggio nel tempo. Il teatro torna a respirare un’aria magica fatta di ricordi, apparizioni, brani musicali e teatrali che queste mura ben conoscono. “Tra magia e realtà ci auguriamo che anche voi viviate questa atmosfera e insieme a noi restiate sospesi tra realtà e finzione: il meglio che il teatro possa evocare”, dice ancora il regista.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza il teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.