“Un musicista che ha cambiato la storia”: con Alessandro Solbiati alla scoperta di Ludwig van Beethoven

Celle Ligure si unisce alle commemorazioni per il 250° anniversario della nascita del grande Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) che ha rivoluzionato la musica e ha “inventato” la figura del musicista moderno. Venerdì 24 e sabato 25 luglio alle ore 21:15 al teatro all’aperto del Municipio (prenotazione obbligatoria) il compositore, musicologo e conduttore radiofonico Alessandro Solbiati illustrerà la figura del maestro di Bonn e aprirà uno spiraglio, per i già appassionati e per chi vuole conoscere meglio, sul mondo musicale beethoveniano.

Solbiati affronterà in mondo coinvolgente le varie espressioni per cui il sommo musicista è immortale: la sinfonia, il concerto, la sonata per pianoforte, la musica da camera. Ci sarà sicuramente di che emozionarsi nell’avvicinare, sotto una guida così esperta, la declinazione sempre attuale e vibrante della musica di Beethoven.

“La musica di Beethoven può e deve essere ascoltata come venisse scritta oggi, di fianco a noi – spiega Solbiati – In due incontri si possono solo aprire degli spiragli su di lui ma saranno spiragli di tale potenza da suscitare certo il desiderio di ascoltare di più e di andare più a fondo. Quattro ascolti, due per incontro, quattro differenti forme ed organici, composti in quattro momenti diversi della sua vita: il Primo movimento della sinfonia n. 7 opera 92, il tema con variazioni che chiude l’ultima sonata per pianoforte, opera 111, il lento movimento centrale del quarto concerto per pianoforte e orchestra opera 58 e la Grande Fuga opera 133 per quartetto d’archi. Quattro archetipi dell’espressione musicale d’ogni epoca che tutti noi dovremmo sempre avere nel cuore e nella mente”.

“Sinora questo 2020 è stato un anno triste, di emergenze e chiusure, che ha sospeso tanti eventi mentre stavano partendo a livello internazionale le celebrazioni beethoveniane ma riprendiamo facendo la nostra parte nel rivivere la personalità di uno dei compositori più noti, menzionati e riconosciuti – afferma l’assessore alla Cultura Giorgio Siri – Avremo per questo l’indispensabile aiuto di una personalità d’eccezione, Alessandro Solbiati, noto agli ascoltatori di Radio Tre per i suoi coinvolgenti approfondimenti a ‘Lezioni di Musica’”.