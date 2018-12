“Un mondo di cartoni” – Spettacolo di Danzastudio per la ricerca Telethon

“Un mondo di cartoni” è il titolo dello spettacolo che Danzastudio presenterà venerdì 14 dicembre al Palazzetto dello Sport di Varazze con inizio alle ore 21 per sostenere la ricerca scientifica con Telethon. Come ogni anno a dicembre l’asd Danzastudio di Varazze, associazione sportiva molto attiva nel sociale, organizza uno spettacolo di beneficienza per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, finanziata e sviluppata dalla Fondazione Telethon.

Al tradizionale spettacolo, organizzato con il patrocinio della Città di Varazze e in collaborazione con la locale filiale BNL, parteciperanno allievi e i maestri di tutti i corsi dell’asd Danzastudio Varazze, i quali, fortemente motivati dalla finalità del progetto, offriranno un’imperdibile spettacolo cimentandosi con grande e sentito trasporto nelle varie discipline: dalla danza classica al jazz, dal contemporaneo all’hip hop fino ad arrivare al tip tap. Un susseguirsi di brani e coreografie preparati da tutti gli insegnanti della scuola, coordinati dalla direttrice artistica Giovanna Badano.

L’iniziativa ha il duplice scopo di continuare a sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, così rare da essere spesso dimenticate dai grandi investimenti pubblici o privati in ricerca, e ricordare l’impegno della Fondazione Telethon durante tutto l’anno.