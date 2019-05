Un mese di yoga gratuito ad Alassio con Free Yoga

L’associazione di promozione sociale Free Yoga, in collaborazione con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, offrono un’opportunità da non perdere: per tutti un mese di yoga gratuito! Il modo migliore per risvegliare corpo e mente all’insegna del vero benessere per tutti.

L’iniziativa fortemente voluta dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi e già proposta per altri mesi passati è caratterizzata da attività ogni giorno in diversi orari e lezioni di yoga per adulti, ragazzi, prenatal, baby, terza età, sportivi. Tanti stili diversi insegnati da professionisti certificati e altamente qualificati.

Il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, unico nel suo genere, è il primo concepito e realizzato per lo sviluppo di yoga, olistica e alimentazione. La struttura ideale per attività benessere, con ampi spazi polivalenti a disposizione, una zona relax dove gustare una tisana calda dopo la lezione o per leggere un libro e una grande ed accogliente sala perfetta per la pratica dello yoga.

Il centro offre anche workshop e seminari di approfondimento con esperti a livello mondiale e corsi di formazione per insegnanti yoga riconosciuti dai più alti standard internazionali.