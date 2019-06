“Un mare di emozioni” – Streetfood, musica e intrattenimento ad Albenga

Parte venerdì 28 giugno “Un mare di emozioni”, la tre giorni dedicata allo streetfood, alla musica e all’intrattenimento sul lungomare di Albenga. Tra i protagonisti indiscussi l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, che torna in Liguria per l’ultimo fine settimana di giugno portando i classici del cibo da strada, accompagnati dalla fresca e gustosa birra artigianale.

Non solo cibo ma anche musica dal vivo con l’esibizione esuberante de Les Trois Tetons, prevista per sabato sera, e domenica con Ivan Wildboy Trio con i suoi soci Raffaello Allemanini e Marco Castellano. Sempre sabato 29 giugno ad intrattenere il pubblico sarà anche il concorso Miss Pin-Up. Per tutte e tre le serate le attività commerciali presenti in zona mare saranno aperte e potranno ampliare i loro dehor e proporre intrattenimento e musica animando ancora di più il lungomare.

“Questo e molto altro ancora per partire con questa stagione estiva. Finalmente è arrivato il bel tempo e il Comune è pronto ad inaugurare la stagione turistica estiva del 2019”, afferma il vicesindaco Alberto Passino.