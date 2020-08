“Un Libro per l’Estate”, Carlotta Scozzari presenta “False verità”

Finale Ligure. Per la XXV edizione di “Un Libro per l’Estate” domenica 23 agosto alle ore 21 ai Chiostri Santa Caterina in Finalborgo la scrittrice Carlotta Scozzari presenta “False verità. 9 incrollabili dogmi di economia e finanza in bilico dopo la pandemia del Coronavirus” (Goware).

La pandemia del Coronavirus sta facendo crollare il castello di carte economico e finanziario costruito negli ultimi 50 anni e fondato su verità assiomatiche che stanno vacillando una dopo l’altra. Chi avrebbe mai immaginato che il prezzo del petrolio potesse addirittura andare sotto zero? Che ne sarà della banca come l’abbiamo sempre conosciuta?

Ancora, la globalizzazione e la delocalizzazione sono davvero le fondamenta su cui si basa l’economia del futuro? E ora che succederà all’economia della condivisione e delle app che tanto si è imposta negli ultimi anni? Gettando ombre su tante ferree convinzioni e in alcuni casi accelerando drasticamente processi e ripensamenti già in atto, la pandemia con una inattesa sterzata sta ridisegnando i percorsi economici e finanziari, che porteranno a un mondo nuovo.

Carlotta Scozzari, dopo avere percorso i labirinti della finanza con zia Imma, oggi si addentra nei meandri dell’economia con la sua bambina per mano e un occhio speranzoso verso il futuro. Giornalista di Business Insider e laureata in economia politica, per goWare ha scritto Banche in sofferenza – La vera storia della Carige di Genova e Manuale di sopravvivenza di una mamma diversamente giovane.