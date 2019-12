“Un grande scrittore, un testimone della storia” – Conferenza su Primo Levi

Martedì 17 dicembre alle ore 17:30 nella Sala Rossa a Savona il professor Alberto Cavaglion, esperto di cultura ebraica, docente all’Università di Firenze e curatore di una prestigiosa edizione commentata del testo più famoso di Primo Levi, “Se questo è un uomo”, terrà la conferenza “Un grande scrittore, un testimone della storia” proprio per ricordare la figura di Levi a cent’anni dalla nascita.

Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali della vita e della produzione letteraria dello scrittore e partigiano torinese, Cavaglion e Fabio Gallesio per il Centro di Documentazione Logos rifletteranno sull’attualità del suo insegnamento in un periodo storico in cui si ripresentano, tra il riemergere di razzismo e xenofobia, i fantasmi del Novecento.

Nel corso dell’iniziativa l’attore Sandro Giacardi leggerò alcuni brani di Primo Levi. Presenta Franco Savasta del Centro di Documentazione Logos, che organizza la conferenza con il patrocinio di ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale Savona, ISREC Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona, Liceo Statale Chiabrera Martini.