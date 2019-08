“Un Fiume di Colori” a Savona

Non finisce ad agosto la Savona da vivere: sabato 7 settembre alle ore 19:30 la Città della Torretta sarà invasa da “Un Fiume di Colori”. L’evento giunge alla seconda edizione dopo il grande successo avuto lo scorso anno con “Cena in Color”, frutto della collaborazione tra il comitato dei commercianti di Villapiana e l’Assessorato allo Sviluppo economico e Attività produttive.

Sarà una serata con una cena in compagnia in cui ognuno sarà vestito di colori e porterà con sé vivande pronte e il necessario per addobbare la tavola. Nel corso della serata tanti giochi, animazioni e musica.

“Questo è un ulteriore esempio di quanto sia fruttuosa la collaborazione tra le parti – afferma l’assessora Maria Zunato – Savona rivive anche grazie ai suoi commercianti che testimoniano costantemente l’impegno a promuovere la nostra bella città non solo per i turisti ma anche per gli stessi residenti.

La volontà precipua sottesa a questa forte e costante collaborazione è quella di valorizzare quartieri e periferie nell’ambito di un approccio multiprogettuale che lasci ampio respiro alle creatività e allo spirito d’iniziativa dei nostri esercenti, in un ideale tour che faccia riscoprire, anche a coloro che ci vivono, scorci, angoli, sapori ed ospitalità della bella Savona”.