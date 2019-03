Un fantasy al castello: Stefania Ponzone presenta “Riar or Rom – Re di nebbia”

Domenica 31 marzo alle ore 15:30 presso il Forte San Giovanni si svolgerà la presentazione del libro “Riar or Rom – Re di nebbia”, il primo volume della saga fantasy “Le Cronache del Regno” della scrittrice ingauna Stefania Ponzone. A dialogare con l’autrice il giornalista Alberto Sgarlato.

Trattandosi di un fantasy la location non potrebbe essere più azzeccata e suggestiva. Inoltre l’autrice è convinta che ad aiutarla ad entrare nel giusto “mood” per scrivere abbiano avuto un grande peso il fascino di Finalborgo con i suoi castelli (Forte San Giovanni, appunto, e Castel Govone con l’inconfondibile Torre dei Diamanti) e le manifestazioni “Viaggio nel Medioevo”, “Storie al chiaro di luna” e “Il dono della noce (Dinô da nùxe)”, curate dal Centro Storico del Finale.

Mi ha sempre colpito la narrazione del riscatto di questa piccola realtà contro la grande Genova e anche se nella mia saga non vi sono riferimenti alla storia finalese, vi è l’idea che, se gli uomini in campo sono quelli giusti, nessuna impresa è impossibile e si può sconfiggere anche un nemico più numeroso e potente.

La saga è un progetto iniziato quasi per gioco ma che ha via via preso consistenza, tanto da prevedere diversi libri (al momento ne sono stati completati cinque e un sesto è in lavorazione) per raccontare oltre vent’anni di vicende del Regno, un immaginario staterello in un altrettanto immaginario passato remoto. Un susseguirsi di avventure in cui il sovrannaturale entra in punta di piedi, esplodendo con forza quando i tempi si rivelano “maturi”, ma in cui sono soprattutto i rapporti umani tra i personaggi a creare la vera “magia”.

“Riar or Rom” (il titolo evoca una “antica lingua” di cui si fa cenno nella storia e che significa appunto “Re di Nebbia”) inizia alla vigilia di un giorno di festa: stanno per sposarsi Lisel e Lenri, i giovani eredi di Helas e Laryll (due dei sette Baronati in cui è diviso il Regno), ma anche Conair, il Capitano della Guardia di Laryll, che per amore della guaritrice Kayli ha deciso di appendere la spada al chiodo. Un terribile attentato trasforma la festa in una tragedia e nel preludio di una guerra civile, obbligando Conair a fuggire e a combattere, compiendo scelte estreme con il prezioso aiuto degli amici di sempre, i fratelli Aron, Garth e Myra.

L’autrice ha già pubblicato opere di poesia, narrativa e saggistica, specie con il marito Marco Timossi o nell’ambito del suo lavoro con il Fiat 500 Club Italia di Garlenda, per il quale dirige e cura la rivista 4PiccoleRuote.