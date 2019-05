“Un concerto per Marzia” – Irish music con i Birkin Tree al Teatro Chiabrera

Sabato 18 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale “Gabriello Chiabrera” i Birkin Tree presentano il nuovo disco “Five Seasons”. Saranno dodici i musicisti che si esibiranno: oltre ai membri della band ricordiamo Carlo Galantini, Daniele Caronna, Simone Sisani, Giorgio Profetto, Ivan Berto, Elena Spotti e da Dublino il grandissimo piper Mick O’Brien.

Il concerto presenta il programma contenuto nell’ultimo lavoro discografico del gruppo, un itinerario musicale ricco di energia ed emozioni in cui si raccontano i colori e le atmosfere tipiche dell’isola d’Irlanda.

La serata dal titolo “Un concerto per Marzia” è organizzata dal Rotary Club con l’aiuto dell’amministrazione comunale di Savona. La musica sarà l’occasione per condividere e dimostrare con sensibilità e generosità tanto affetto per Marzia, una ragazza con tante speranze ma caduta vittima di una silenziosa sofferenza interiore che l’ha portata a compiere il gesto estremo contro se stessa. Ora è al Centro Grande Ustionati a Torino.

“Lei ha bisogno di noi, un lungo e difficile cammino la attende – dichiarano gli organizzatori – Vi aspettiamo molto numerosi, certi che la vostra sensibilità e l’amore per la musica sarà piccola cosa in confronto all’attenzione e all’affetto che sicuramente dimostrerete nei confronti di chi vuole ritornare a sorridere alla vita”.