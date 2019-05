“Un bel dì vedremo” – L’Opera Giocosa presenta la stagione estiva

Venerdì 10 maggio alle ore 11:30 nella Sala Rossa verrà presentata la stagione estiva dell’Opera Giocosa che, ormai una felice tradizione, visto il successo del recente passato, si aprirà con la serie dei concerti aperitivo che si terranno, come di consueto, nell’atrio del Municipio. Saranno presentati tutti gli altri appuntamenti di una stagione che cercherà di mantenere ampio e internazionale il respiro culturale cittadino.

“Musica in Comune… Aspettando l’estate” è il nome della prima perla di un’ideale collana di appuntamenti che a partire dal 19 maggio e per quattro domeniche (9, 16 e 23 giugno) vedrà alle 11 protagonista la musica. Del tutto simile alle matinée parigine che a inizio ‘900 furono immortalate dal genio di Marcel Proust, anche gli incontri in musica ideati dal direttore artistico Giovanni Di Stefano hanno i contorni dell’evento prezioso.

Sabato 8 giugno alle ore 17:30 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo sarà la volta della “Petite messe solennelle” di Gioachino Rossini. L’evento clou dell’estate sarà sulla Fortezza del Priamar (3 e 5/7 luglio) “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, da cui trae ispirazione appunto il nome della stagione 2019 dell’unica realtà cittadina a rappresentare il teatro lirico di tradizione.

“Siamo lieti di ripetere l’esperienza dei concerti aperitivo che, inaugurati lo scorso autunno, hanno riscosso un grande successo sia grazie alla qualità di musicisti e cantanti sia grazie alla novità della formula presentata che unisce, al termine del concerto, un momento conviviale – commenta la sindaca Ilaria Caprioglio – In questo modo il Comune e l’Opera Giocosa mettono in risalto non solo le eccellenze artistiche ma anche quelle enogastronomiche del nostro territorio”.