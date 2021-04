“Un Artista a settimana”: pittura, scultura, intarsi e mosaici in mostra a Varazze

Varazze. Per la rassegna “Un Artista a settimana” da lunedì 5 a domenica 11 aprile la Gallery Malocello presenta in mostra online alcune opere dei pittori, degli scultori e degli esperti di intarsio e mosaico dell’Associazione Artisti Varazzesi.

Con il patrocinio e la partecipazione dell’assessore comunale alla Cultura Mariangela Calcagno il gruppo continua così il suo impegno sociale, che ha come obiettivo primario la diffusione e una migliore conoscenza della cultura artistica tra i cittadini a partire dalla più tenera età e con interventi diretti nella scuola primaria, in collaborazione con i docenti.

Nel tempo la Gallery Malocello è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e studiosi non solo varazzini mentre lo slargo antistante si è rivelato location ideale per importanti manifestazioni ed eventi di grande richiamo e forte impatto ai fini della promozione turistica e culturale ad ampio raggio.